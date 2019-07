Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Laubengang eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehr Hamburg löscht brennende Textilien

Hamburg (ots)

Hamburg Osdorf, 23.07.2019, 22.08 Uhr, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), Bornheide

Mit der Notrufmeldung "es brenne im Treppenraum" informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Osdorf gestern Abend um kurz nach zweiundzwanzig Uhr über den Notruf 112 die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg. Aufgrund der zahlreichen Anrufe und des unklaren Meldebildes alarmierten die Beamten der Rettungsleitstelle mit dem Einsatzstichwort " Feuer - Menschenleben in Gefahr" die Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Osdorf, einen Führungsdienst B, ein weiteres Löschfahrzeug der Wache Stellingen, die Freiwillige Feuerwehr Osdorf, einen Rettungswagen und einen Notarztwagen zur gemeldeten Einsatzadresse. Wenig später stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass im geschlossenen Laubengang des ersten Obergeschosses Bekleidungsgegenstände aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten waren und dieser verraucht war. Während einige Einsatzkräfte die Bewohner beruhigten und aufforderten in ihren sicheren Wohnungen zu verweilen bis weitere Anweisungen folgen, konnte ein Löschtrupp mit umluftunabhängigem Atemschutz und einem C-Rohr das Feuer schnell löschen. Bei der Überprüfung der angrenzenden Wohnungen trafen die Beamten auf einen männlichen Bewohner mit leichten Beinverletzungen. Er wurde sofort durch die Notfallsanitäter des Rettungswagens rettungsdienstlich versorgt und verblieb anschließend auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Entrauchung des Gebäudes wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.

