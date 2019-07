Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in einem Keller in Hamburg Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Hamburg Eimsbüttel, Feuer (FEU), 04.07.2019,14:50 Uhr, Stellinger Weg

Am frühen Donnerstagnachmittag riefen Bewohner eines Hauses im Stellinger Weg den Notruf 112 der Feuerwehr, um ein Feuer in einem Kellerraum zu melden. Dort solle ein Wäschetrockner brennen. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin einen Löschzug der Berufsfeuerwehr zu der angegebenen Adresse. Der Einsatzleiter bestätigte vor Ort ein Feuer in einem Kellerraum. Die Brandbekämpfung wurde unter umluftunabhängigem Atemschutz mithilfe eines C-Rohres vorgenommen. Nachdem das Feuer gelöscht war, zeigte sich, dass dort bereits zwei Wäschetrockner in Brand geraten waren. Mit einem Druckbelüfter konnte die Ausbreitung des Brandrauches in nicht betroffene Bereiche des Wohngebäudes verhindert, sowie im Anschluss an die Löscharbeiten der Kellerbereich belüftet werden. Eine anschließende Kontrolle der über dem Brandbereich gelegenen Wohnung ergab keine weitere Schadenausbreitung. Im Anschluss an die Brandbekämpfung konnten die Bewohner in das Haus zurückkehren. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt, der Einsatz der Feuerwehr dauerte vor Ort eine Stunde. Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr

