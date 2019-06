Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Dachwohnung in Hamburg Barmbek-Nord - Feuerwehr Hamburg rettet zwei Bewohner

Hamburg (ots)

Hamburg Barmbek-Nord, Feuer zwei Löschzüge - Menschenleben in Gefahr (FEU2Y), 28.06.2019, 04:41 Uhr, Lauensteinstraße

Am frühen Freitagmorgen gingen in der Rettungsleitstelle Notrufe aus dem Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ein. In der Lauensteinstraße komme Brandrauch aus dem Dach eines Wohnhauses. Sofort wurden ein Löschzug und eine Freiwillige Feuerwehr zu der angegebenen Adresse alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, drang schwarzer Brandrauch aus dem Dach eines viergeschossigen Wohngebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss ins Freie. Zwei Personen aus der Dachgeschosswohnung wurden von den ersten Einsatzkräften ins Freie gerettet. Eine 24-jährige Frau war rußgeschwärzt und hatte zweitgradige Verbrennungen an Händen und Füßen. Ein 40-jähriger Mann war ebenfalls rußgeschwärzt und hatte eine Rauchgasintoxikation. Der Zugführer erhöhte aufgrund der starken Rauchentwicklung und der sichtbaren Flammen im Dach die Alarmstufe auf "Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr" Zwei Trupps drangen mit zwei C-Rohren im Innenangriff in das Dach vor und löschten das Feuer. Als die Kräfte die Innenverkleidung der Dachisolierung entfernten, kam es zu einer schnellen Brandausbreitung in der Dachgeschosswohnung. Diese stand kurzzeitig hell in Flammen, eine starke Rauchentwicklung zeigte sich erneut. Unsere Einsatzkräfte konnten auch diese intensive Durchzündung schnell bekämpfen und so eine weitere Brandausbreitung auf bislang nicht betroffene Bereiche des Gebäudes verhindern. Über eine Drehleiter wurde ein weiteres C-Rohr in Bereitschaft von außen im Dachbereich in Stellung gebracht. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten alle Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen in diese zurückkehren. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt, der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte mit Nachlöscharbeiten über drei Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 3 Freiwillige Feuerwehren, 2 Führungsdienste (B-Dienst, Bereichsführer FF), 1 Umweltdienst, 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, 4 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Pressesprecher, insgesamt 60 Einsatzkräfte

