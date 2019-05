Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Brennende Dachisolierung sorgt für Rauchentwicklung in Hamburg Veddel - Werkfeuerwehr Aurubis und Feuerwehr Hamburg bekämpfen gemeinsam Dachflächenbrand auf Schmelzofen

Hamburg (ots)

Hamburg Veddel, 28.05.2019, 19:45 Uhr, Feuer (FEU), Müggenburger Hauptdeich - Fa. Aurubis

Gestern Abend erhielt die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg von der Werkfeuerwehr der Firma Aurubis die Mitteilung, dass es auf dem Betriebsgelände der Firma im Dachbereich einer Halle in circa 25 Metern Höhe zu einem Feuer gekommen sei. Parallel hierzu meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Autobahn 255. Daraufhin alarmierten die Beamten der Rettungsleitstelle die Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Veddel, die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf, ein Löschfahrzeug der Wache Wilhelmsburg, einen Führungsdienst B, den Umweltdienst sowie das Teleskopmastfahrzeug 53 zur Einsatzstelle. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf dem Dach eines Schmelzofens Dachpappe auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten war. Einsatzkräfte der betriebseigenen Werkfeuerwehr hatten bereits mit Löschmaßnahmen begonnen. Im weiteren Verlauf konnte das Feuer durch den Einsatz von zwei Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz und je einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Aufgrund der schwierigen Zuwegung in den Dachbereich dauerten die Nachlöscharbeiten längere Zeit an. Ein Mitarbeiter der Werksfeuerwehr verletzte sich hierbei leicht und wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung mit einem zwischenzeitlich angeforderten Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in eine nahegelegene Klink befördert. Nach Abschluss der Nachlösch- und Aufräumarbeiten sowie der Überprüfung der Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glut- und Wärmenester wurde die Einsatzstelle der Werkfeuerwehr übergeben. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.

