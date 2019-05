Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Offene Flammen aus Bürofenstern - Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung in Lagerhalle

Hamburg (ots)

Hamburg Hamm-Süd, Feuer zwei Löschzüge mit medizinischem Notfall (FEU2NOTF), 06.05.2019, 14:00 Uhr, Kreuzbrook

Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Kreuzbrook im Stadtteil Hamm-Süd gerufen. Hier solle es in einer Wohnung im Erdgeschoss brennen, eine starke Rauchentwicklung sei sichtbar. Durch die Rettungsleitstelle wurden ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, sowie eine Freiwillige Feuerwehr zu der angegebenen Adresse alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen ihnen bereits Flammen meterhoch aus zwei Fenstern eines Büros im Erdgeschoss, angrenzend an eine Lagerhalle, entgegen. Ein Nachbar versuchte mit einem Gartenschlauch das Feuer zu bekämpfen - ohne Erfolg. Da der Brand sich bereits sehr stark entwickelt hatte und auf die Lagerhalle überzugreifen drohte, erhöhte der Zugführer die Alarmstufe auf "Feuer 2" und forderte Verstärkung nach. In der Lagerhalle waren unter anderem Teppiche und Autoteile gelagert. Der Raum war mit tiefschwarzem Brandrauch gefüllt. 3 Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz drangen in das Gebäude ein und bekämpften mit 2 C-Rohren den Brand. Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu befördern wurden mehrere Zugänge geschaffen. Mithilfe eines Teleskopmastfahrzeugs wurden die Fassade und auch das Dach der Lagerhalle erkundet, um zu überprüfen, ob sich der Brand unbemerkt in Zwischenräume der Wände oder Dachkonstruktion ausgebreitet hatte. Dies war nicht der Fall. Eine Frau mit einem dreijährigen Kleinkind meldete sich bei den Einsatzkräften und gab an, das Gebäude vor der Verrauchung verlassen zu haben. Für sie und ihr Kind wurde ein Rettungswagen zur weiteren Versorgung und Betreuung nachgefordert. Beide wurden im Verlauf des Einsatzes nicht in ein Krankenhaus befördert. Nach gut eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht und der Rauch aus der Lagerhalle entfernt. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte über zwei Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 3 Freiwillige Feuerwehren, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Umweltdienst, 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, 1 Rettungswagen, 1 Pressesprecher, insgesamt 50 Einsatzkräfte

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Ole Unger

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell