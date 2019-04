Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennenden Bungalow, ein Feuerwehrmann verletzt sich leicht

Hamburg (ots)

Hamburg Hohedeich, Feuer mit medizinischem Notfall (FEUNOTF), 18.04.2019, 00:20 Uhr, Overwerder Bogen

In der Nacht zu Donnerstag ging bei der Feuerwehr Hamburg die Meldung über den Notruf 112 ein, dass am Overwerder Bogen ein Bungalow brennen solle. Sofort wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Bergedorf, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hohedeich und Kirchwerder-Süd zu der Adresse alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte ein zweigeschossiger Bungalow 8 x 10 Meter bereits in ganzer Ausdehnung. Durch mehrere Trupps unter umluftunabhägigem Atemschutz wurden insgesamt drei C-Rohre im Innen- und Außenangriff vorgenommen, um den Brand zu bekämpfen. Während des Einsatzes zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen am Sprunggelenk zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus befördert. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden, die Nachlöscharbeiten dauerten noch längere Zeit an. Insgesamt dauerte der Einsatz der Feuerwehr Hamburg drei Stunden, die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 2 Freiwillige Feuerwehren, 2 Führungsdienste (B-Dienst, Bereichsführer FF), 2 Wechselladerfahrzeuge mit den Abrollbehältern Atemschutz und Mulde, 1 Rettungswagen, insgesamt 31 Einsatzkräfte

