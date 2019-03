Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Treppenhaus: Feuerwehr Hamburg rettet 14 Menschen aus Gefahrenbereich

Hamburg (ots)

Hamburg Fuhlsbüttel, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), 28.03.2019, 00:47 Uhr, Alsterkrugchaussee

In der Nacht zu Donnerstag gingen über den Notruf 112 mehrere Anrufe aus Fuhlsbüttel ein. Es wurde Brandrauch aus einem 3-geschossigen Wohngebäude in der der Alsterkrugchaussee gemeldet. Da unklar war, ob und wieviele Menschen sich noch in dem Gebäude aufhielten, wurde die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Als die ersten Kräfte an der der Einsatzstelle eintrafen, war das Treppenhaus stark verraucht. Durch die Feuerwehr-Einsatzkräfte wurden insgesamt 14 Personen aus dem Gefahrenbereich des Gebäudes, das als Sammelunterkunft für Arbeiter genutzt wird, gerettet. Im Treppenhaus brannte ein Elektro-Verteilerkasten. Dieser wurde gelöscht und das Treppenhaus anschließend umfassend entraucht und belüftet. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, alle Bewohner konnten nach dem Einsatz der Feuerwehr in das Wohngebäude zurückkehren. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte über zwei Stunden, die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 22 Einsatzkräfte

