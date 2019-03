Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Webcam-Beobachter meldet in der Elbe treibenden Mann - Feuerwehr Hamburg rettet 72-Jährigen

Hamburg (ots)

Hamburg Blankenese, Technische Hilfe Wasser mit Menschenleben in Gefahr (THWAY), 21.03.2019, 04:12 Uhr, Strandweg

In den frühen Donnerstag-Morgenstunden meldete sich ein Anrufer bei der Wasserschutzpolizei, er habe über eine Webcam beobachtet, wie eine Person im Wasser in der Elbe treibe. Daraufhin wurden Kräfte der Feuerwehr Hamburg mit mehreren Kleinbooten und Tauchern und der Polizei zu der Einsatzstelle nahe des Elb-Anlegers Blankenese alarmiert. Die ersten eintreffenden Polizei-Kräfte entdeckten den Mann und warfen ihm sofort einen Rettungsring zu. An diesem konnte sich dieser nicht festhalten. Einsatzkräfte des Kleinbootes der Freiwilligen Feuerwehr Neuenfelde-Nord und der Feuer- und Rettungswache Osdorf retteten den 72-Jährigen aus dem Wasser. Notfallsanitäter und Notarzt versorgten den Mann vor Ort und beförderten ihn mit dem Verdacht auf eine Unterkühlung in den Schickraum eines Krankenhauses. Wie der Mann in den Elbstrom gelangte, wird von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte eineinhalb Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 2 Freiwillige Feuerwehren, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 SEG Taucher, 1 Löschboot, 3 Kleinboote, insgesamt 38 Einsatzkräfte

