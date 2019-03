Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet mehrere Menschen bei Kellerbrand in Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Hamburg Barmbek-Nord, Feuer (FEU), 18.03.2019, 16:39 Uhr, Fuhlsbüttler Straße

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Fuhlsbüttler Straße im Hamburger Stadtteil Barmbek gerufen. Anrufer hatten Rauch aus einem Keller bemerkt und den Notruf 112 gewählt. Durch die Rettungsleitstelle wurden sofort ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, sowie eine Freiwillige Feuerwehr zu der angegebenen Adresse alarmiert. Durch die ersten Einsatzkräfte wurde eine starke Verrauchung aus einem ausgedehnten Kellerbereich erkundet. Ein C-Rohr wurde zur Brandbekämpfung vorgenommen. Da der Kellerbereich unübersichtlich war, wurden weitere Kräfte als Verstärkung nachgefordert. Durch Trupps der Feuerwehr Hamburg wurden insgesamt vier Personen mit Fluchthauben aus dem Gefahrenbereich gerettet. Diese wurden durch Notfallsanitäter der Feuerwehr gesichtet und konnten in einem angrenzenden Supermarkt vorübergehend untergebracht werden. Im Keller brannten insgesamt 3 Kellerverschläge. Durch die starke Rauchentwicklung dauerten die Entrauchung und die Belüftung des Wohngebäudes, nachdem der Brand gelöscht war, längere Zeit an. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt mit Ablösung über sechs Stunden. Die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 3 Freiwillige Feuerwehren, 2 Führungsdienste (B-Dienst, Bereichsführer FF), 1 Umweltdienst, 2 Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehältern Atemschutz, 1 Rettungswagen, insgesamt 50 Einsatzkräfte

