FW-HH: PKW prallt gegen Baum - Feuerwehr Hamburg versorgt verletzten Fahrer

Hamburg (ots) - Hamburg Rissen, 05.12.2018,00:52 Uhr, Feuer Klein mit verletzter Person und Notarzteinsatz (FEUKNOTFNA), Grotiusweg

In der Nacht zu Mittwoch wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 gemeldet, dass es im Stadtteil Rissen zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Dort sollte nach ersten Angaben ein PKW gegen einen Baum gefahren sein, woraufhin das Kraftfahrzeug Feuer gefangen habe und die Person verletzt neben dem Fahrzeug liege. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuer - und Rettungswache Osdorf zu der Einsatzstelle alarmiert. Als diese eintrafen, fanden sie eine verletzte männliche Person außerhalb eines verunfallten PKW vor. Dieser brannte entgegen der Notruf-Meldung nicht. Der Mann wurde durch einen Notarzt sowie Notfallsanitäter der Feuerwehr Hamburg rettungsdienstlich versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Klinikum der Maximalversorgung mit dem Verdacht auf ein Hochrasanztrauma und einer Gesichtsverletzung befördert. In Folge des Unfalls wurde der betroffene Baum teilentwurzelt, sodass das zuständige Gartenbauamt darüber in Kenntnis gesetzt und die Einsatzstelle aufgrund dessen abgesperrt werden musste. Nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr Hamburg wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Unfallursache an die Polizei übergeben. Eingesetzte Kräfte: 1 Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, 1 NEF und 1 RTW, insgesamt 10 Einsatzkräfte.

