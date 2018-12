FW-HH: Flammen schlagen aus Fenster - Feuerwehr Hamburg löscht Wohnungsbrand in Hamburg Dulsberg

Hamburg (ots) - Hamburg Dulsberg, Feuer (FEU), 04.12.2018, 11:07 Uhr, Alter Teichweg

Am Dienstagvormittag gingen bei der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 mehrere Anrufe aus dem Hamburger Stadtteil Dulsberg ein. Eine starke Rauchentwicklung und Flammen seien aus dem Fenster im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Alten Teichweg zu sehen. Durch die Rettungsleitstelle wurde sofort der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Barmbek zu der angegebenen Adresse alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, waren Feuer und tiefschwarzer Rauch sichtbar. Sofort wurden Einsatzkräfte unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung im Innenangriff in die betroffene Brandwohnung im 2. Obergeschoss eingesetzt. In der Wohnung musste brennendes Mobiliar abgelöscht werden. Nachdem das Feuer aus war, wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und letzte Glutnester mit einer Wärmebildkamera aufgespürt. Beschädigte Elektro-Hausanschlussleitungen machten das Erscheinen eines Elektrikernotdienstes an der Einsatzstelle erforderlich. Dieser wurde durch den Einsatzleiter bei der Rettungsleitstelle angefordert. Bei dem Wohnungsbrand wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt eineinhalb Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, insgesamt 16 Einsatzkräfte

