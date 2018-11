FW-HH: Höhenretter der Feuerwehr Hamburg retten Betrunkenen aus Stahlkonstruktion am Hauptbahnhof

Hamburg (ots) - Hamburg St. Georg, 24.11.2018, 04:36 Uhr, Hauptbahnhof Hamburg, Hachmannplatz, Technische Hilfeleistung Höhenrettung mit Menschenleben in Gefahr (THYHOE)

"Eine Person ist in die Stahlkonstruktion des Hauptbahnhofes geklettert" lautete die Meldung, die die Feuerwehr Hamburg in den frühen Samstag-Morgenstunden über den Notruf 112 erhielt. Durch die Rettungsleitstelle wurden sofort ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, Führungsdienst, Rettungs- und Notarztwagen und die Höhenretter der Feuerwehr Hamburg zum Hauptbahnhof alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen war klar: Ein Mann war in die Stahlkonstruktion über dem Südsteg im Bereich des Ausgangs zur Mönckebergstraße geklettert und saß dort ruhig auf einem der Träger. Durch den Einsatzleiter wurde Kontakt zu der Person aufgenommen und die Sperrung und Stromlosschaltung des Gleises 14 veranlasst. Nachdem die Höhenretter eingetroffen waren, bereiteten sich diese auf die Rettung des Mannes vor und begaben sich anschließend mithilfe einer Steckleiter und spezieller Seiltechnik in Richtung des Stahlträgers mit dem Mann. Nach einer Stunde Einsatz konnte der Feuerwehr-Einsatzleiter die Rückmeldung geben "Person durch Höhenretter gerettet". Als feststand, dass der Mann unverletzt war, wurde er von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung (SEGH), 1 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 27 Einsatzkräfte

