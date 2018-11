FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet schwer verletzten Mann bei Wohnungsbrand

Hamburg (ots) - Hamburg Marmstorf, Feuer mit verletzter Person und Notarzteinsatz (FEUNOTFNA), 22.11.2018, 01:58 Uhr, Am Diggen

In der Nacht zu Donnerstag wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 gemeldet, dass es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verbrannt rieche. Durch die Rettungsleitstelle wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Harburg, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Marmstorf und Sinstorf alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, piepten Rauchwarnmelder und eine leichte Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Wohnung im 2. Obergeschoss war sichtbar. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz drang gewaltsam in die betroffene Wohnung ein. In der Ein-Zimmer-Wohnung hatte offenbar ein Sofa gebrannt, Flammen waren keine sichtbar. Auf dem Sofa lag ein nicht ansprechbarer Mann, dieser wurde durch den Angriffstrupp sofort ins Freie gerettet und Notfallsanitätern des Löschzuges übergeben. Der Mann wurde nach erster Versorgung vor Ort notarztbegleitet mit einem Rettungswagen des Deutschen Rotes Kreuzes in eine Spezialklinik für Verbrennungsverletzungen befördert. Der Mann hatte sich offenbar bei dem Brand großflächige zweit- und drittgradige Verbrennungen zugezogen. Das Sofa wurde aus der Wohnung getragen und im Freien endgültig abgelöscht, die Wohnung wurde abschließend belüftet. Die Brandursache ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt 2 Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 2 Freiwillige Feuerwehren, 1 Rettungswagen des DRK, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 26 Einsatzkräfte

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Ole Unger

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell