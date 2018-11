FW-HH: Vorbildliches Verhalten im Brandfall begünstigte die Löscharbeiten der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots) - Hamburg Horn, 21.11.2018, 13:26 Uhr, Feuer Menschenleben in Gefahr (FEUY), Kroogblöcke

Am Mittwochmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 ein Küchenbrand in der Straße Kroogblöcke im Hamburger Stadtteil Horn gemeldet. In der Wohnung sollten sich laut Angaben des Anrufers zudem noch Personen befinden, woraufhin unverzüglich ein Kräftekontingent für die Alarmstufe "Feuer Menschenleben in Gefahr" an die Einsatzstelle alarmiert wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen Küchenbrand im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Zwei Frauen konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit bringen. Diese wurden durch Notfallsanitäter und einen Notarzt der Feuerwehr Hamburg rettungsdienstlich versorgt. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr schnell abgelöscht werden.

Herausstellen möchten wir das vorbildliche Verhalten der beiden Frauen in der Brandwohnung. Nachdem sie den Brand in der Küche bemerkt hatten, schlossen alle Türen und Fenster in der Brandwohnung, bis auf das Fenster in der Küche sowie die Wohnungseingangstür. Damit verhinderten sie wirksam eine weitere Brand- und Rauchausbreitung in die Wohnung und erleichterten der Feuerwehr den Zugang zur Küche, um dort schnell und effizient löschen zu können. Durch das umsichtige Handeln der beiden Frauen im Zusammenwirken mit dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Hamburg kam es zu keinem Personenschaden und eine Brandausbreitung wurde verhindert. Alle betroffenen Personen konnten nach einer rettungsdienstlichen Sichtung an der Einsatzstelle verbleiben.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 2 Rettungswagen und 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 24 Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Ole Unger

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell