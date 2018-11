FW-HH: Feuerwehr Hamburg birgt Fahrzeug aus Teich

Hamburg (ots) - Hamburg Lurup, Technische Hilfeleistung mit Menschenrettung aus Gewässer (THWAY), 14.11.2018, 19:29 Uhr, Jan-Külper-Weg

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde gestern am frühen Abend über den Notruf 112 gemeldet, dass ein PKW in einen Teich gefahren sei und dort zu versinken drohte. Da nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob sich noch eine Person im Kraftfahrzeug befand, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zu der Einsatzstelle alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an dem Gewässer eintrafen, fanden diese den PKW ungefähr sechs Meter vom Ufer entfernt in einem Teich vor. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug. Um sicher zu gehen, dass sich keine Person im umliegenden Bereich des Fahrzeuges befindet, wurde die Einsatzstelle weiträumig ausgeleuchtet und von den Einsatzkräften abgesucht. Das Fahrzeug wurde durch eine Löschfahrzeug mithilfe von Endlosschlingen aus dem Gewässer geborgen. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei zur weiteren Unfallursachenermittlung übergeben.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr und 1 Freiwillige Feuerwehr, 1 Einsatzführungsdienst B, 1 Rettungswagen und 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 1 Spezialeinsatzgruppe Tauchen, 1 DLRG Sonar und Einsatzzentrale, insgesamt 30 Einsatzkräfte.

