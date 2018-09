FW-HH: Notbremsung durch Bus mit Schulkindern, Feuerwehr Hamburg versorgt mehrere Verletzte

Hamburg (ots) - Hamburg Heimfeld, Notfall Massenanfall von Verletzten (NOTFMANV 10), 11.09.2018, 15:00 Uhr, Grumbrechtstrasse

Eine gemischte Gruppe aus 3. und 4. Klasse der Grundschule Grumbrechtstrasse befand sich mit einem Doppeldeckerbus auf dem Weg vom Schulschwimmen zurück zur Schule, als der Busfahrer gegen 14:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache heftig bremsen musste. Die 35 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 8 und 10 Jahren, sowie drei Erwachsene wurden durcheinander geschleudert, aber zunächst nicht ersichtlich verletzt. Die Schülerinnen und Schüler wurden an der Schule abgesetzt und begaben sich zum Mittag. Kurz vor 15:00 Uhr klagte eine Schülerin über Kopfschmerzen, dann eine weitere über Unwohlsein und Nackenschmerzen. Über den Notruf 112 wurde der Vorfall der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg gemeldet. Aufgrund des Meldebildes wurde sofort die Alarmstufe "Massenafall von Verletzten" ausgelöst, ein Großaufgebot an Rettungskräften zu der Grundschule in der Grumbrechtstrasse entsandt. Vor Ort wurden alle 38 Betroffenen, 35 Kinder und drei Erwachsene, von Notfallsanitätern der Feuerwehr Hamburg und von Notärzten gesichtet und versorgt. 5 Kinder und ein Lehrer wurden aufgrund der Sichtungergebnisse zur weiteren Unterschung und Behandlung mit dem Feuerwehr-Großraumrettungswagen in ein Notfallkrankenhaus befördert. Alle anderen konnten in die Obhut ihrer Eltern entlassen werden. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte über zwei Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 2 Führungsdienste (A-Dienst, B-Dienst), 6 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, 1 Grossraumrettungswagen, 1 Gerätewagen MANV, 1 Leitender Notarzt, 1 Organisatoriacher Leiter Rettungsdienst, 1 Pressesprecher, insgesamt 40 Einsatzkräfte

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Ole Unger

Telefon: 040/42851-4022

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell