FW-HH: Feuer auf Parkhausdach eines Einkaufszentrums durch Feuerwehr Hamburg schnell gelöscht

Hamburg (ots) - Hamburg Eidelstedt, 11.09.2018, 08.55 Uhr, Feuer (FEU), Alte Elbgaustraße - Parkhaus Eidelstedt Center

Am Morgen wurde die Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 zu einem Feuer auf dem Dach eines Parkhauses an einem Einkaufzentrum gerufen. Dort war aus bisher unbekannter Ursache bei Handwerksarbeiten ein Holzständerwerk für eine Verkleidung auf circa 2 Quadratmetern in Brand geraten. Als der alarmierte Löschzug vor Ort eintraf hatten Handwerker das Feuer im Dachbereich des eingerüsteten siebengeschossigen Gebäudes mit Pulverlöschern bereits weitestgehend gelöscht und eine weitere Brandausbreitung somit verhindert. Für die erforderlichen Nachlöscharbeiten setzten die Einsatzkräfte einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr über eine Drehleiter ein. Nach Überprüfung des betroffenen Bereiches mit einer Wärmebildkamera auf Glut- u. Wärmenester wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Die Berufsfeuerwehr Hamburg war mit 20 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Stellingen und Rotherbaum vor im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Torsten Wesselly

Telefon: 040/42851-4023

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell