FW-HH: Küchenbrand durch überhitztes Speiseöl von Feuerwehr Hamburg gelöscht

Hamburg (ots) - Hamburg Langenhorn, 09.09.2018, 21.17 Uhr, Feuer (FEU), Tückopsmoor

Die Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Alsterdorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren Langenhorn und Langenhorn-Nord wurden gestern Abend von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses zu einem Feuer in einer Wohnung gerufen. Ein Bewohner hatte bei der Zubereitung von Speisen überhitztes Speiseöl in einem Kochtopf versucht mit Wasser zu löschen. Hierdurch breitete sich das entstanden Feuer explosionsartig auf die gesamte Kücheneinrichtung aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen befanden sich bereits alle Bewohner vor dem Gebäude in Sicherheit. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff gelang es den Einsatzkräften das Feuer schnell zu löschen. Nach umfangreichen Entrauchungsmaßnahmen mit einem Druckbelüfter und Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Torsten Wesselly

Telefon: 040/42851-4023

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell