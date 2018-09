FW-HH: Starke Rauchausbreitung erschwert Löschmaßnahmen der Feuerwehr Hamburg bei Kellerbrand in Mehrfamilienhauses

Hamburg (ots) - Hamburg Altona-Altstadt, 09.09.2018, 18.56 Uhr, Feuer 2. Alarmstufe mit Menschenleben in Gefahr (FEU2Y), Pepermöhlenbek

In den gestrigen Abendstunden kam es in einem siebengeschossigen Mehrfamilienhaus aus bisher unbekannter Ursache zu einem Feuer. Die Bewohner informierten über den Notruf 112 die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg mit der Meldung, dass es im 5. oder 6. Obergeschoss brennen solle. Daraufhin alarmierten die Beamten zunächst einen Löschzug zum Einsatzort.

Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, dass es infolge eines Feuers im Keller zu einer Rauchausbreitung über den Treppenraum und die Kellerfenster ins Gebäude gekommen war. Da einige Bewohner noch Personen im Keller vermuteten, erhöhte der Einsatzleiter sofort auf die Alarmstufe "Feuer - mit Menschenleben in Gefahr" und leitete die Menschenrettung durch zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit je einem C-Rohr und Brandfluchthauben im Innenangriff ein.

Vier Personen wurden im weiteren Verlauf aus Wohnungen unverletzt ins Freie gerettet und durch Notfallsanitäter betreut. Eine bettlägerige Person verblieb nach Sichtung durch den Notarzt in ihrer rauchfreien Wohnung und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens betreut. Weil eine genaue Lokalisation des Brandherdes aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Keller zunächst nicht möglich war, forderte der Einsatzführungsdienst wenig später erneut, mit der Alarmstufe "Feuer 2", zusätzliche Einsatzkräfte und spezielle Geräte zur Be- und Entlüftung nach. Nachdem ein Löschtrupp den Brandherd in einem Kellerverschlag lokalisiert konnte, gelang es die Flammen schnell zu löschen.

Um den Brandrauch aus dem Keller abzusaugen und das Gebäude zu belüften, wurden im weiteren Verlauf zwei Druckbelüfter und ein Entlüftungsgeräte eingesetzt. Diese Maßnahmen dauerten längere Zeit. Anschließend konnten sämtliche Bewohner, bis auf die Person aus der über dem Brandherd liegenden Wohnung, ins Gebäude zurückgeführt werden. Die Erdgeschosswohnung musste aufgrund der Schädigung durch Brandrauch für unbewohnbar erklärt werden. Die Person kam privat unter. Nach Abschluss der Belüftungs- und Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei für weiter Ermittlungen übergeben.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte mit drei Löschgruppen der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren aus Altona und Eppendorf, ein Führungsdienst (B-Dienst), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der diensthabende Pressesprecher vor Ort im Einsatz.

