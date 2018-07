FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet verunfallten Handwerker nach Sturz auf Baustelle

Hamburg (ots) - Hamburg St. Georg, 04.07.2017, 16.18 Uhr, Notarzteinsatz mit technischer Hilfeleistung (NOTFHNA), Spadenteich

Bei Handwerksarbeiten auf einer Baustelle war ein Monteur aus bisher ungeklärter Ursache in circa 18 Meter Höhe etwa drei Meter tief in die nächst tiefergelegene Etage abgestürzt. Daraufhin informierten Arbeitskollegen über den Notruf 112 die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Medizinische Hilfe.

Der vom Disponenten der Rettungsleitstelle alarmierte Notarzt stellte an der Einsatzstelle bei der Untersuchung des Handwerkers eine Schulterverletzung fest. Nachdem der Zustand des Patienten durch den Notarzt und die Notfallsanitäter der Feuerwehr Hamburg stabilisiert werden konnte, wurde er in einer speziellen Vakuummatratze gelagert und durch die Besatzung eines Löschfahrzeuges, sowie durch den Einsatz eines Teleskopmastfahrzeuges, patientengerecht über ein Baugerüst gerettet. Anschließend konnte der Patient, notarztbegleitet, mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in ein nahegelegenes Notfallkrankenhaus befördert werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben und das Amt für Arbeitsschutz verständigt.

Insgesamt waren 12 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hamburg mit einem Löschfahrzeug, einem Teleskopmastfahrzeug, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort im Einsatz.

