FW-HH: Feuerwehr Hamburg versorgt verletzte Fahrgäste eines Linienbusses nach Notbremsmanöver

Hamburg (ots) - Hamburg Altstadt, 03.05.2018, 08.54 Uhr, Notfall-Rettungseinsatz mit bis zu 10 Verletzten (NOTFMANV10), Mönckebergstraße

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde von der Betriebslenkung des HVV mitgeteilt, dass ein Gelenkbus der Linie 6 aus bisher unbekannter Ursache ein Notbremsmanöver einleiten musste und in dessen Folge mehrere Fahrgäste verletzt wurden, weil sie im Bus gestürzt waren. Aufgrund der zu erwartenden Anzahl an Verletzten und Betroffenen wurde daraufhin von den Beamten der Rettungsleitstelle mit dem Einsatzstichwort "Notfall - MANV10" ein erhöhtes Kräfteaufgebot an Rettungsfahrzeugen, Notärzten und Führungsbeamten zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort wurden durch den Leitenden Notarzt insgesamt sieben Fahrgäste des Linienbusses mit leichten Verletzungen, wie Prellungen und Kopfplatzwunden, gesichtet und von den Notfallsanitätern rettungsdienstlich versorgt. Drei Patienten wurden anschließend mit Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in umliegende Krankenhäuser befördert. Die übrigen, unverletzten Businsassen verblieben an der Einsatzstelle. Diese wurde nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Insgesamt waren rund 36 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hamburg, ein Löschfahrzeug, zwei Führungsdienste (A- und B-Dienst), ein Leitenden Notarzt, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Großraumrettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, sechs Rettungswagen und ein Gerätewagen MANV vor Ort im Einsatz.

