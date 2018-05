FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennende Container im Müllkeller eines Wohnhauses

Hamburg (ots) - Hamburg Steilshoop, Feuer (FEU), 02.05.2018, 22:28 Uhr, Edwin-Scharff-Ring

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg in den Edwin-Scharff-Ring im Hamburger Stadtteil Steilshoop gerufen. In einem mehrgeschossigen Wohngebäude solle es im Müllkeller brennen. Durch die Einsatzkräfte, der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Barmbek, sowie die Freiwillige Feuerwehr Barmbek wurden alarmiert, wurde bei Eintreffen ein C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Kellerraum vorgenommen. Hier brannten zwei 1 m³ fassende Müllcontainer. Der Brand wurde von Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit dem C-Rohr gelöscht. Durch die Wärmestrahlung wurden Elektroleitungen, die im Keller verliefen, stark beschädigt. Ein Elektrikernotdienst wurde an die Einsatzstelle beordert. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mit Aufräum- und Nachlöscharbeiten eine Stunde an. Die Ursache für den Brand wird jetzt von der Polizei Hamburg ermittelt. Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, insgesamt 18 Einsatzkräfte

