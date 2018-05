FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennendes Wohnmobil und verhindert Brandausbreitung auf Wohngebäude

Hamburg (ots) - Hamburg Wandsbek, Feuer (FEU), 03.05.2018, 03:19 Uhr, Wandsbeker Zollstraße

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 in die Wandsbeker Zollstraße gerufen. Hier solle ein Wohnmobil brennen, das Fahrzeug stehe unmittelbar an einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Sofort wurden ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und eine Freiwillige Feuerwehr zu der Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung. Es wurden zwei C-Rohre, sowie ein Schaumrohr zur Brandbekämpfung und zum Schutz des Gebäudes vorgenommen. Durch die enorme Wärmestrahlung wurden vier weitere Fahrzeuge, die in der Nähe des Wohnmobils standen, beschädigt. Auch ein Lichtmast der öffentlichen Beleuchtung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Ladengeschäfte mussten gewaltsam geöffnet werden, um eine umfassende Kontrolle durchzuführen, dass der Brand sich nicht unbemerkt in das Gebäude ausgebreitet hatte. Dies war nicht der Fall. Durch das schnelle und umfassende Eingreifen der Feuerwehr Hamburg konnte eine Brandausbreitung auf das Gebäude wirksam verhindert werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr Hamburg nach gut eineinhalb Stunden beendet. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei Hamburg ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, insgesamt 18 Einsatzkräfte

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Ole Unger

Telefon: 040/42851-4022

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell