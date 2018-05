FW-HH: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus durch Feuerwehr Hamburg gelöscht

Hamburg (ots) - Hamburg-Billstedt, 01.05.18, 10.01 Uhr, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), Oststeinbeker Weg

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses informierten über den Notruf 112 die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg, weil sie ein Feuer in einer Wohnung im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses bemerkt hatten. Rauchentwicklung sei wahrnehmbar und Rauchwarnmelder hätten ausgelöst, lauteten die Meldungen. Ein weiterer Anrufer vermutete in der betroffenen Wohnung noch eine vom Brandrauch eingeschlossen Person. Daraufhin alarmierte ein Disponent der Rettungsleitstelle mit dem Alarmstichwort " Feuer - Menschenleben in Gefahr" die zuständige Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Billstedt, einen Führungsdienst (B-Dienst), die Freiwilligen Feuerwehren Kirchsteinbek und Öjendorf, einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle.

Vor Ort bestätigte der Einsatzleiter das Feuer und setzte sofort zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit Brandfluchthauben und je einem C-Rohr im Innenangriff und von außen über eine Drehleiter zur Menschenrettung ein. Die weitere Erkundung ergab wenig später, dass in der Brandwohnung keine Person anwesend oder vom Brandrauch eingeschlossen war. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Nachlösch- und Belüftungsarbeiten erfolgte dann die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 26 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

