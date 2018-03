FW-HH: Chemie-Experiment im Schulunterricht führt zu Einsatz für die Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots) - Hamburg Neustadt, 01.03.2018, 10.25 Uhr, Feuer mit verletzten Personen (FEUNOTF), Neustädter Straße - Stadtteilschule am Hafen

Anrufer teilten der Rettungsleistelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 mit, dass es in einem Unterrichtsraum der Stadtteilschule am Hafen bei einem Experiment mit Natrium zu einer heftigen Reaktion ist gekommen ist und hierbei drei Personen leicht verletzt wurden. Daraufhin alarmierten die Beamten der Rettungsleistelle sofort einen Löschzug, einen Führungsdienst (B-Dienst), einen Umweltdienst, drei Rettungswagen und den diensthabenden Pressesprecher zur Stadtteilschule. Vor Ort bestätigte der Einsatzleiter die Notrufmeldung. Der Unterrichtsraum war bereits geräumt. Drei Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren und eine Lehrerin, allesamt mit leichten Verletzungen an Haut und Augen, wurden bereits von Ersthelfern versorgt. Ein Feuer hatte es nicht gegeben. Nachdem Notfallsanitäter der Feuerwehr Hamburg die Patienten rettungsdienstlich versorgt hatten, wurden die drei Schülerinnen und Schüler anschließend mit Rettungswagen der Feuerwehr in Kinderkliniken befördert. Die Lehrerin verblieb nach rettungsdienstlicher Versorgung auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Der Unterrichtsraum wurde gelüftet und anschließend der Schulleitung zur fachgerechten Reinigung übergeben. Diese informierte im weiteren Verlauf auch Eltern und Angehörige. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Torsten Wesselly

Telefon: 040/42851-4023

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell