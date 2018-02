FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Küchenbrand in Wohn- und Geschäftshaus

Hamburg (ots) - Hamburg Hammerbrook, 27.02.2018, 15.22 Uhr, Feuer mit verletzter Person (FEUNOTF), Ausschläger Weg

Passanten teilten der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 mit, dass sie starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses bemerkt hatten. Der Einsatzleiter der alarmierten Löschgruppe stellte vor Ort fest, dass in der Küche der betreffenden Wohnung Teile des Mobiliars aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten waren. Eine leichtverletzte Person aus der betroffenen Wohnung konnte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden und verblieb nach rettungsdienstlicher Untersuchung durch die Notfallsanitäter eines nachgeforderten Rettungswagens der Feuerwehr Hamburg auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Das Feuer konnte von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff schnell gelöscht werden. Nach umfangreichen Entrauchungsmaßnahmen mit einem Druckbelüfter und Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei für die Ermittlungsarbeiten zur Brandursache übergeben. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort im Einsatz.

