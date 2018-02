FW-HH: Kabelbrand im Cockpit eines Beluga Airbus führt zu Alarmierung eines Großaufgebotes an Einsatzkräften der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots) - Hamburg Finkenwerder, 26.02.2018, 12.29 Uhr, Technische Hilfeleistung mit Menschenrettung bei Luftfahrzeug - 2. Alarmstufe (THFLUG2Y), Kreetslag - Betriebsgelände Flughafen Finkenwerder

Mit der Einsatzmeldung " Rauch im Cockpit eines Airbus vom Typ Beluga - Notlandung auf dem Betriebsgelände" informierte die Werkfeuerwehr Airbus in Finkenwerder die Rettungsleistelle der Feuerwehr Hamburg und bat um Unterstützung bei einem Flugnotfall. Daraufhin alarmierten die Beamten der Rettungsleitstelle sofort ein erhöhtes Einsatzkräftekontingent mit diversen Lösch-, Rettungs- und Spezialfahrzeugen zur Einsatzstelle. Bereits kurze Zeit später konnte die Maschine mit drei Besatzungsmitgliedern sicher auf dem Werksflughafen landen und in Begleitung von Einsatzkräften der Werkfeuerwehr in eine sichere Parkposition geleitet werden. Nach Überprüfung der Maschine durch den Einsatzleiter wurde ein Kabelbrand im Cockpit erkundet, der bereits eigenständig erloschen war. Die Besatzung blieb unverletzt. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Werkfeuerwehr übergeben. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg - zwei Löschgruppen, zwei Führungsdiensten (A- u. B-Dienst), ein Umweltdienst, ein Pressesprecher, drei Freiwillige Feuerwehren, ein Bereichsführer (FF) sowie zwei Wechselladefahrzeuge mit den Abrollbehältern Sonderlöschmittel Schaum und Pulver - im Einsatz.

