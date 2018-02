FW-HH: Feuerwehr Hamburg evakuiert 50 Personen nach Chlorgasasutritt

Hamburg (ots) - 23.02.2018, 15:58 Uhr THXMANV10. Julius-Vosseler-Straße

Die Rettungleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde über den Notruf 112 alarmiert, dass in einem Schwimmbad eines Hotels und Pflegeeinrichtung mehrere Personen über Atemwegsreizungen Klagen und es nach Chlor riecht. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden 8 Personen mit Augen- bzw. Atemwegsreizungen rettungsdienstlich versorgt. Da im Hotel und Wohnbereich des Pflegeheimes Chlorgasgeruch wahrgenommen werden konnte, wurden die Gebäude evakuiert. Wegen derzu erwartenden hohen Zahl an betroffenen Personen wurde von der Rettungsleitstelle die Alarmstufe auf MANV10 (Massenanzahlfall von Verletzten). Die 50 betroffenen Bewohner konnten in der Caffeteria eines benachbarten Pflegeheim betreut werden. 10 Personen wurden dort vom Leitenden Notarzt gesichtet, von denen eine Person mit Augenreizung in ein Krankenhaus befördert wurde. Die Erkundung des betroffenen Bereiches wurde von der Feuerwehr unter Chemikalienschutzanzug durchgeführt und ein defekter 20 Liter Kanister mit Chlorlösung im Technikraum aufgefunden. Der Kanister und die ausgetretene Chlorlösung wurden gesichert. Danach durchgeführte Messungen ergaben keine Chlorgaskonzentration mehr. Die Bewohner konnten in das Objekt zurückkehren. Ein Feuerwehrmann musste ebenfalls mit Atemwegsreizungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus befördert werden. Eingesetzt waren 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Werner Nölken

Telefon: 040/42851-4021

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell