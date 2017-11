Hamburg (ots) - Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde eine Explosion in einer Schule gemeldet. Dabei sollte es mehrere Verletzte gegeben haben. Es wurden umgehend die nach Alarmart "Feuer, Massenanfall von Verletzten" festgelegten Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellten diese fest, dass in der Kantine einer Schule ein unbekannter Knallkörper in einem Müllbehälter gezündet worden war. Der Müllbehälter war zerstört. Zu einem Folgebrand kam es nicht. Mehrere Jugendliche klagten über Ohrenschmerzen durch die Explosion. Der Leitende Notarzt und zwei weitere Notärzte sichteten insgesamt 32 Schüler der Schule. 30 von ihnen wurden mit 7 Rettungswagen und dem Großrettungswagen der Feuerwehr Hamburg zu weitergehenden Untersuchungen in verschiedene Krankenhäuser im Stadtgebiet befördert. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eingesetzt waren 45 Einsatzkräfte verteilt auf einen Löschzug der BF, eine Freiwillige Feuerwehr, die Führungsdienste A + B, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Gerätewagen Massenanfall Verletzter, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 1 Rettungshubschrauber, 7 Rettungswagen, 1 Großraumrettungswagen, 1 Pressesprecher,

