FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet verletzte Person nach Auffahrunfall aus PKW

Hamburg (ots) - Hamburg Bergedorf, 16.11.2017, 14.48 Uhr, Technische Hilfeleistung mit Menschenrettung (THY), Bundesautobahn 25, Km 9,9, Anschlussstelle HH-Bergedorf O

Die Polizei-Einsatzzentrale meldete der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 einen Auffahrunfall mit verletzter Person auf der Bundesautobahn A 25. Daraufhin alarmierten die Beamten der Rettungsleitstelle zunächst einen Rettungswagen und ein Löschfahrzeug zur Unfallstellenabsicherung zur Einsatzstelle. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache unter den Heckaufbau eines LKW gefahren war. Der Fahrer befand sich verletzt, aber ansprechbar eingeschlossen in seinem Fahrzeugwrack. Der Fahrer des LKW blieb bei dem Unfall unverletzt. Um den verletzten PKW-Fahrer patientengerecht aus seinem Fahrzeug befreien zu können, forderte der Einsatzleiter des Löschfahrzeuges weitere Einsatzkräfte und ein Notarzteinsatzfahrzeug nach. Zunächst wurde der Patient in seinem Fahrzeug von Notfallsanitätern rettungsdienstlich betreut und anschließend vom wenig später eingetroffenen Notarzt mit kreislaufstabilisierenden Medikamenten versorgt. Aufgrund des vom Notarzt festgestellten Verletzungsmusters wurde anschließend eine patientengerechte Rettung durchgeführt. Bei der ein Trupp mit hydraulischem Rettungsgerät Teile der deformierten Fahrgastzelle auftrennte, um den Patienten möglichst schonend befreien zu können. Er wurde anschließend mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung, notarztbegleitet, in einem Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg mit einer Löschgruppe, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort im Einsatz

