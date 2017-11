FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Kellerbrand in Senioren-Pflegeheim

Hamburg (ots) - Hamburg Niendorf, 16.11.2017, 11.31 Uhr, Feuer mit verletzter Person (FEUNOTF), Ernst Mittelbach Ring

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg wurden am späten Vormittag zu einer Feuer-Meldung in ein Alten- und Pflegeheim alarmiert. Dort hatte man Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines dreigeschossigen Wohngebäudes bemerkt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigten sie die Meldung und begannen sofort mit der weiteren Erkundung durch insgesamt drei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit je einem C-Rohr. Parallel hierzu wurden die Bewohner aus den vom Brandrauch betroffenen Bereichen von Einsatzkräften und Pflegepersonal in ungefährdete Wohnbereiche geführt. Eine Person wurde von Notfallsanitätern rettungsdienstlich versorgt und mit dem Verdacht der Rauchgasinhalation in einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert. Kurze Zeit später konnten die Löschtrupps ein Feuer in einem Kellerverschlag lokalisieren und dies schnell löschen. Aufgrund der starken Verrauchung im Keller und mehrerer darüber liegender Etage mussten umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen mit Druckbelüftern durchgeführt werden. Eine Schadstoffmessung in den Wohnbereichen konnte keine Brandgase nachweisen, sodass nach Abschluss der Nachlösch- und Belüftungsarbeiten die Bewohner zurückgeführt werden konnten. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung und Sicherung übergeben. Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 42 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr - zwei Löschzügen, einem Führungsdienst, einem Umweltdienst, einem Rettungswagen, einem Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz sowie einem Rettungswagen der Hilfsorganisationen im Auftrag der Feuerwehr Hamburg - vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Torsten Wesselly

Telefon: 040/42851-4023

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell