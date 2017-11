FW-HH: Feuerwehr Hamburg versorgt diverse Schüler mit Atemwegsreizungen in Gymnasium

Hamburg (ots) - Hamburg Wandsbek, 16.11.2017, 12.13 Uhr, Medizinischer Notfall mit mindestens zehn Erkrankten Personen (NOTFMANF10), Witthöftstraße - Matthias Claudius Gymnasium

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde über den Notruf 112 mitgeteilt, dass in einem Klassenraum des Matthias Claudius Gymnasiums mehrere Schüler über Atemwegs- und Augenreizungen klagen würden. Aufgrund der Notrufmeldung alarmierte ein Disponent der Rettungsleistelle das Einsatzkräfteaufgebot nach festgelegter Alarmfolge auf die Schadensart " Massenanfall von Verletzten, mit mindestens 10 Betroffenen". Nachdem ein Leitender Notarzt sowie mehrere Rettungswagen und Notfallsanitäter an der Einsatzstelle eingetroffen waren und sämtliche betroffenen Personen gesichtet hatte, wurden im weiteren Verlauf des Einsatzes insgesamt 21 betroffene Patienten mit Symptomen behandelt. Hiervon wurden drei männliche Patienten leichtverletzt mit zwei Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in eine Kinderklink befördert. Die übrigen 18 Personen verblieben nach rettungsdienstlicher Versorgung durch die Notfallsanitäter der Feuerwehr Hamburg, auf eigenen Wunsch, an der Einsatzstelle und wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Alle betroffenen Bereiche und Räume wurden durch die Feuerwehrkräfte belüftet und freigemessen. Anschließend erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei für weitere Ermittlungsarbeiten zur Ursache. Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg mit zwei Löschfahrzeugen, zwei Führungsdiensten (A- und B-Dienst), einem Leitenden Notarzt, einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, einem Großraumrettungswagen, dem diensthabenden Pressesprecher, sechs Rettungswagen und einem Gerätewagen - Massenanfall von Verletzten - im Einsatz.

