Hamburg (ots) - Die Feuerwehr Hamburg wurde über die Brandmeldeanlage zu einem Einsatz in einem holzverarbeitenden Betrieb gerufen. Noch während der zuständige Löschzug auf der Anfahrt war gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Anrufe ein, die ein Feuer in einer Halle 60 x 20 m bestätigten. Durch den Lagedienstführer wurde die Alarmstufe auf Feuer 2 erhöht was von den ersteintreffenden Kräften auch bestätigt wurde. An der Einsatzstelle wurde ein massives Feuer in einer Produktionshalle festgestellt. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach. Anwesende Mitarbeiter des Betriebs teilten mit, dass es sich bei dem Brandgut um eine Großsäge sowie um Holz handele. Die Säge und damit verbundene Absauganlagen zu einem Silo waren von den Mitarbeitern abgeschaltet worden. Durch die Feuerwehr wurden insgesamt 3 C-Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Der Brandbereich (ca 10. x 10 m) konnte auf die Säge und umliegende Hölzer begrenzt werden. Das Dach musst großflächig aufgenommen werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 23.00 Uhr. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Eingesetzt waren 41 Mitarbeiter von 2 Löschzügen der BF, einer Freiwilligen Feuerwehr, ein Führungsdienst B, der U-Dienst, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz, der Pressesprecher

