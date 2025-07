Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Jülich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13.07.2025 gegen 04:50 Uhr) kam bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 228 in der Nähe der Ortslage Merzenhausen eine 22-jährige Frau aus Jülich ums Leben. Zur oben genannten Zeit erhielten der Rettungsdienst und die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der L 228. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 22-jährige PKW-Fahrerin die L 228 aus Richtung Merzenhausen in Richtung Aldenhoven befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache war sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Baum kollidiert. Sie verstarb am Unfallort. Kräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams des PP Düsseldorf sicherten vor Ort Spuren. Die Landstraße war für die Dauer der Maßnahmen zwischen den Ortslagen Merzenhausen und Aldenhoven bis gegen 11:20 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen bereits aufgenommen.

