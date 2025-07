POL-DN: 48-Jähriger Mann aus Kreuzau vermisst

Kreis Düren (ots) - Der über das Kreisgebiet hinwegziehende Gewittersturm hat nach den extremen Temperaturen des Tages am gestrigen frühen Abend (02.07.2025) in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 19:15 Uhr für eine hohe Einsatzbelastung bei Polizei und Feuerwehr gesorgt. Insgesamt wurden in der Zeit 84 witterungsbedingte Einsätze gemeldet und abgearbeitet. ...

