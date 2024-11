Polizei Düren

POL-DN: Lkw-Fahrer unbelehrar

Düren (ots)

Trotz mehrfacher Untersagung der Weiterfahrt durch die Polizei setzte sich ein 31-Jähriger aus Würselen am Dienstag (12.11.2024) wieder hinter Steuer eines Lkw. Die Polizei stoppte den Mann.

Der Mann aus Würselen war am Dienstag mit einem Lkw unterwegs als er gegen 12:45 Uhr von der Polizei Düren angehalten wurde. Auf dem Parkplatz an der Eisenbahnstraße kontrollierten die Beamten den Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach der Kontrolle wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Trotzdem stieg der 31-Jährige unmittelbar nach der Kontrolle erneut in den Lkw und fuhr los. Die Polizei stoppte den Mann, dem bereits nach einer Kontrolle am Freitag (08.11.2024) die Weiterfahrt aufgrund der fehlenden Fahrerlaubnis untersagt worden war und informierte den Fahrzeughalter.

Der 31-Jährige wird sich jetzt wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, ebenso wie der Fahrzeughalter der zuließ, dass der 31-Jährige mit dem Lkw fuhr.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell