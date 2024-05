Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen

Vettweiß (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Vettweiß an der Kreuzung der Verlängerung Gereonstraße (L 33 alt)/ L264 zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine 42 jährige Blatzheimerin mit ihrem Pkw aus Richtung Vettweiß kommend in Fahrtrichtung L 264/ Gladbach. Zeitgleich befuhr ein 58 jähriger Nideggener die bevorrechtigte L264 in Richtung Kelz. Die Blatzheimerin missachtete an der Einmündung zur L 264 die Vorfahrt des Nideggener. Es kam zum Verkehrsunfall. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt; die Pkw der Beteiligten wurden abgeschleppt. (ms)

