Polizei Düren

POL-DN: Unerwünschte Gäste während des Urlaubs

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Samstag brachen bislang Unbekannte in ein Haus in der Cormeillesstraße ein. Der Bewohner befand sich im Urlaub. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 14:30 Uhr am Freitag (15.10.2024) und 13:00 Uhr am Samstag (16.10.2024) gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus und durchwühlten dort diverse Schränke und Schubladen. Angaben zu Art und Umfang des Diebesgutes waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht möglich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die in obengenannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

