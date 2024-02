Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Zahnarztpraxis

Aldenhoven (ots)

Das Bargeld einer Kaffeekasse ist das Diebesgut, welches bislang unbekannte Täter bei ihrem Einbruch in eine Arztpraxis in Aldenhoven mitgehen ließen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend (26.02.2024), 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen (27.02.2024), 06:50 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räume der am Karl-Arnold-Ring gelegenen Praxis. Samt der Kaffeekasse konnten die Eindringlinge unerkannt entkommen. Zur weiteren Tatbeute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang teilen Zeugen bitte der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-2425 mit.

