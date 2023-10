POL-DN: Trunkenheitsfahrt in Düren

Düren (ots) - Ein Leichtverletzter sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5200 Euro - das ist Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Mittwochabend (11.10.2023), welcher auf der Roermonder Straße in Merken ereignete. Gegen 20:50 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Niederzier mit seinem Pkw die Roermonder Straße aus Richtung Hoven kommend in Fahrtrichtung Merken. Nach eigenen Angaben nutzte er sein Mobiltelefon während ...

mehr