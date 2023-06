Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Am 02.03.2023 wollte ein 61-Jähriger aus Düren in einer Bankfiliale auf der Zehnthofstraße Bargeld abheben. Nach einem Gespräch mit einem Bankangestellten autorisierte dieser die Abhebung und der Geschädigte trat an den ihm zugewiesenen Geldautomaten. Als er seine EC-Karte dort einführte, erschien die Meldung, dass die gewünschte Stückelung nicht verfügbar sei. Der Dürener brach daraufhin den Vorgang ab und entnahm seine EC-Karte. Anschließend versuchte er sein Glück an einem anderen Automaten, auch hier war eine Abhebung nicht möglich. Als er sich daraufhin erneut an den Mitarbeiter wandte, teilte dieser ihm mit, dass der gewünschte Betrag bereits am ersten Gerät ausgezahlt und entnommen worden sei. Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass kurz nachdem der Geschädigte den zuerst bedienten Geldautomaten verließ, ein anderer -bislang unbekannter- Kunde die Bankfiliale betrat und direkt an diesen Geldautomaten herantrat. Es ist davon auszugehen, dass dieser Kunde das ausgezahlte Geld, ein vierstelliger Eurobetrag, an sich genommen hat. Die Polizei fahndet nun mit richterlichem Beschluss nach dieser Person.

Zeugen, die Hinweise zu der auf dem Bild zu sehenden Person geben können, werden gebeten, sich zu den üblichen Bürozeiten mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8512 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell