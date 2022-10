Polizei Düren

POL-DN: Leichtkraftrad zu schnell auf der L 249?

Nideggen (ots)

Am Freitag gegen 23:45 Uhr erhielt die Polizei Düren Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Auf der Landstraße 249 war ein, aus Richtung Nideggen kommender in Fahrtrichtung Abenden fahrender, Kradfahrer im Verlauf einer Linkskurve gestürzt. Warum der 16-jährige ortkundige Fahrzeugführer auf der leicht feuchten Fahrbahn zu Fall gekommen war, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Der schwer verletzte Kradfahrer musste schließlich in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, informieren bitte die Polizei in Düren unter 02421-949-0.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell