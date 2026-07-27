Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Kamishibai-Erzähltheater: Dritte Auflage stärkt Brandschutzerziehung in NRW

Wuppertal (ots)

Nach zwei erfolgreichen Aktionen in den vergangenen Jahren setzt der Verband der Feuerwehren in NRW gemeinsam mit der Provinzial Versicherung das Projekt "Kamishibai-Erzähltheater für die Brandschutzerziehung" fort. In diesem Jahr werden erneut 50 Kamishibai-Erzähltheater an Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen ausgegeben. Neu hinzu kommen Moderationskarten zum Thema "Brandgefahren im Haus".

Die bisherigen Projekte stießen auf große Resonanz bei den Feuerwehren. Zahlreiche Kamishibai-Erzähltheater sind bereits im Einsatz und unterstützen die Brandschutzerziehung in Kindergärten, Schulen sowie bei Veranstaltungen. Die positive Rückmeldung aus den Feuerwehren hat den Verband der Feuerwehren in NRW und die Provinzial Versicherung dazu bewogen, die Aktion fortzuführen.

"Die große Nachfrage und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass das Kamishibai-Erzähltheater ein wertvolles Instrument für die Brandschutzerziehung ist. Mit den neuen Moderationskarten können wichtige Inhalte rund um Brandgefahren im häuslichen Umfeld anschaulich und kindgerecht vermittelt werden", sagt Maria Marschner vom Verband der Feuerwehren in NRW.

Das Kamishibai stammt ursprünglich aus Japan und ist eine traditionelle Form des Erzählens. Dabei werden Bildkarten in einem Holzrahmen präsentiert und durch eine moderierte Geschichte ergänzt. Durch die Kombination aus Bildern, Sprache und Interaktion lassen sich auch komplexe Sicherheitsthemen leicht verständlich vermitteln. Die Resonanz auf die Aktion war erneut sehr positiv. Unter allen teilnehmenden Feuerwehren wurden 50 Kamishibai-Erzähltheater verlost. Mit den neuen Sets können die Feuerwehren ihre Brandschutzerziehungsarbeit weiter ausbauen und Kinder auf spielerische Weise für Brandgefahren sensibilisieren.

Neben den neuen Moderationskarten zum Thema "Brandgefahren im Haus" stehen die bereits entwickelten Materialien zu den Themen "Verhalten im Brandfall" und "Brandgefahren erkennen" weiterhin kostenlos zur Verfügung. Sie können sowohl eigenständig als auch in Verbindung mit dem Kamishibai-Erzähltheater genutzt werden. Die Materialien sind auf der Internetseite des Verbandes der Feuerwehren in NRW abrufbar: https://www.feuerwehrverband.nrw/verband/themen/brandschutzerziehung-und-brandschutzaufklaerung

"Mit der Fortsetzung des Projekts stärken der Verband der Feuerwehren in NRW und die Provinzial gemeinsam die frühe Sensibilisierung von Kindern für Brandgefahren und richtiges Verhalten im Notfall. Die altersgerechte Vermittlung zentraler Sicherheitsbotschaften unterstützt nachhaltig die wichtige Präventionsarbeit der Feuerwehren", betont Christoph Dohr, Hauptabteilungsleiter Schadenprävention & Risikobewertung der Provinzial.

Original-Content von: Verband der Feuerwehren in NRW e. V., übermittelt durch news aktuell