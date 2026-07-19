RLS NORD: Vermisster 90-Jähriger aus Husum wohlbehalten angetroffen

Kappeln (ots) - Bezugnehmend auf unsere heutige Meldung aus dem Raum Kappeln kann ich Ihnen mitteilen, dass das Kind wohlbehalten aufgefunden wurde. Wir bedanken uns für ihre Mithilfe. Wir bitten Sie die übermittelten Lichtbilder wieder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. M. Boisen Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

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