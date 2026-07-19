RLS NORD: Vermisster 90-Jähriger aus Husum wohlbehalten angetroffen
Husum (ots)
Der seit 19.07.2026, 19.00h, vermisste Friedrich J. aus Husum ist durch Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Husum unter tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Husum wohlbehalten angetroffen worden. Das Polizeirevier Husum und die Polizeidirektion Flensburg bedanken sich für die Mithilfe.
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