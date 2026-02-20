PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster Flensburger benötigt dringend ärztliche Versorgung

Flensburg u. Umland (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 81-jährigem Flensburger (Foto / Quelle KRLS Nord). Beschreibung: 180cm, schlank mit Bauchansatz, braunes Haar mit grauen Schläfen, Brille, graue Mütze, braune Wellensteyn-Jacke, dunkle Jeans, braune Stiefel. Hinweise bitte den Notruf 110

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

