RLS NORD: Vermisster Flensburger benötigt dringend ärztliche Versorgung
Flensburg u. Umland (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 81-jährigem Flensburger (Foto / Quelle KRLS Nord). Beschreibung: 180cm, schlank mit Bauchansatz, braunes Haar mit grauen Schläfen, Brille, graue Mütze, braune Wellensteyn-Jacke, dunkle Jeans, braune Stiefel. Hinweise bitte den Notruf 110
