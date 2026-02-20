RLS NORD: Vermisster Flensburger benötigt dringend ärztliche Versorgung

Kappeln (ots) - Die vermisste Luisa K. aus Kappeln ist wieder wohlbehalten Zuhause angekommen. Die Suche nach ihr kann damit eingestellt werden. Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die Unterstützung und Mithilfe. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

mehr