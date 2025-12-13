Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisste männliche Person benötigt ärztliche Hilfe.

Bild-Infos

Download

Süderbrarup (ots)

Seit dem 13.12.25, gegen 07 Uhr, wird der 35 jährige Marco A. vermisst.

Marco ist 185 cm groß, sehr schlank, trägt einen dunklen kurzen Vollbart und eine Brille, bekleidet ist er mit einer schwarzen Wellensteyn Jacke und vermutlich mit einer Jeans Hose.

Marco ist fußläufig im Bereich Süderbrarup unterwegs und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Im Antreffungsfalle verständigen Sie bitte die Polizei.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell