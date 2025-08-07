RLS NORD: vermisste, gefährdete 14-jährige

Großenwiehe (ots) - Seit dem Morgen des 01.08.2025 wird ein 75-Jährigeaus Großenwiehe vermisst. Er ist vermutlich unter Nutzung eines roten Ackerschleppers / Treckers in den Bereichen Großenwiehe / Wanderup / Hüllerup unterwegs. Er wird beschrieben als ca. 175 cm groß, schlank und mit grauen Haaren. Bekleidet ist er vermutlich mit einem blauen Pullover und einer ...

