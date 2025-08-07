RLS NORD: vermisste, gefährdete 14-jährige
Harrislee/Schleswig (ots)
Seit dem 06.08.2025, 16:30 Uhr wird die 14-jährige Sontje H. vermisst. Sie hält sich vermutlich im Stadtbereich Schleswig auf. Sontje ist 168cm groß und sehr schlank und hat kurzes schwarzes Haar. Sie trägt eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke und graue Turnschuhe.
Rückfragen bitte an:
Regionalleitstelle Nord
Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de
Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell