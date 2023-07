RLS NORD: 77-Jähriger aus Schleswig wird vermisst (Bitte um Öffentlichkeitsfahndung/Rundfunkdurchsage)

Schafflund (ots) - Seit dem 16.06.2023 wird Henning C. vermisst. Herr C. benötigt dringend ärztliche Hilfe und ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Beschreibung: ca. 190 cm groß, schlank, blonde kurze Haare Hinweise unter Notruf 110 oder an jede Polizeidienststelle. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

