RLS NORD: Die Polizei bittet um Mitfahndung - 52-jährige Frau aus Flensburg vermisst

Flensburg (ots)

In Flensburg wird die 52-jährige Cornelia Sprecher vermisst. Sie wurde zuletzt am 19.05.22 gegen 10:00 Uhr in Flensburg im Bereich der Exe gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Frau Sprecher benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Beschreibung:

162cm groß kräftige Statur gräulich kurze Haare dunkle Leggings dunkles T-Shirt grau-schwarze Strickjacke schwarze Turnschuhe

Sollten sie Frau Sprecher gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort haben, melden sie sich bitte unter der unten angegebenen Telefonnummer oder über den Polizei-Notruf 110.

