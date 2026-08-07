Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Betäubungsmittel sichergestellt

Kehl (ots)

Am 6. August 2026 versuchte ein algerischer Staatsangehöriger im Rahmen der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernzuges in Kehl, den Zug zu verlassen, um einer Kontrolle durch die Bundespolizei zu entgehen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte. In seinem Rucksack wurden 25 Gramm Cannabisblüten, 25 Gramm Cannabisharz sowie geringe Mengen Heroin und Ecstasy gefunden. Es bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde dem 18-Jährigen die Einreise nach Deutschland verweigert.

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